Россиянин расчленил гостя и стал варить из него суп

В Ленобласти задержали мужчину, варившего из расчлененного гостя суп

В поселке Мичуринское Ленинградской области полицейские задержали 54-летнего местного жителя, который варил суп из своего гостя. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, за разделкой тела мужчину застал его брат, он позвонил в полицию. В кастрюле, которая стояла на плите, были обнаружены фрагменты человеческого тела, а также картошка и бульон.

По версии следствия, 7 октября потерпевший пришел в гости к товарищу, и они стали распивать спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, во время которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом. Сразу после этого мужчина принялся расчленять потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчину взяли под стражу.