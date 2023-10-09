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13:45, 9 октября 2023Путешествия

Падение ракеты возле аэропорта Тель-Авива попало на видео

Управление аэропортов Израиля: ракета не повлияла на работу Бен-Гуриона

Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа, упала возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и попала на видео. Кадры падения публикуют очевидцы в соцсетях.

На ролике видно, как над Бен-Гурионом поднимается дым. Информации о возможных пострадавших пока нет.

Между тем издание Business Recorder со ссылкой на Управление аэропортов Израиля сообщает, что упавшая ракета не повлияла на работу воздушной гавани.

Ранее Минэкономразвития России дало рекомендации по безопасности гражданам РФ, которые в данный момент находятся в Израиле. В ведомстве отметили, что соотечественникам следует проявлять осторожность и бдительность, избегать районов массового скопления людей и других мест повышенного риска.

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    Алина Черненко
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