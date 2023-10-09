Пилотов вертолета Ми-8 Росгвардии решили судить за аварию с летальным исходом

Ростовский суд отказался закрыть дело пилотов Ми-8 об аварии с летальным исходом

Южный окружной военный суд отказался прекращать уголовное преследование двух пилотов вертолета Ми-8 авиаполка особого назначения Росгвардии за нарушение правил полета, в результате чего произошла авария с летальным исходом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, авария произошла 10 сентября 2022 года в Ростовской области. Летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко должны были совершить полет без вооружения из аэродрома Ростов (Центральный) в Каменск-Шахтинский. Командир экипажа Бородов передал управление вертолетом Исаенко, который повел машину на небольшой высоте — от 5 до 12 метров над землей, чтобы облегчить себе управление судном в зоне меньшей турбулентности. На его пути была трасса М4 «Дон», которую вертолет пересек, пролетев под проводами линии электропередачи, протянутыми вдоль обочины. При этом винт сорвал провода, на которых повис керамический изолятор, однако Исаенко продолжил полет. В итоге висящая на проводах конструкция пробила лобовое стекло автомобиля Volkswagen, двигавшегося по трассе, водитель получил травму головы, которая оказалась для него летальной.

Летчики стали фигурантами уголовного дела, возбужденного военным следователем по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов»). Они раскаялись, признали вину и компенсировали родственникам потерпевшего материальный и моральный ущерб почти на 4 миллиона рублей. На этом основании следователь обратился в суд с ходатайством о закрытии дела с применением судебного штрафа. Однако Новочеркасский гарнизонный военный суд отклонил эту просьбу, а Южный окружной военный суд признал отказ нижестоящей инстанции законным.

Теперь летчиков будут судить за преступление.