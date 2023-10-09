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20:59, 9 октября 2023Силовые структуры

Двое россиян попытались поджечь здание администрации поселка и попали в колонию

В Волгоградской области суд приговорил мужчин к колонии за поджог администрации

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Волгоградской области суд приговорил двоих местных жителей к четырем годам колонии общего режима за попытку поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными по двум статьям, среди которых 213 («Хулиганство») УК РФ.

В сентябре 2022 года осужденные подожгли самодельные зажигательные устройства и бросили их в сторону здания администрации. Таким образом они хотели продемонстрировать недовольство решениями российской власти. В результате их действий загорелись южная стена и окна здания, но огонь быстро потух сам. Происходящее фигуранты снимали на камеру мобильного.

Ранее в Краснодаре задержали 46-летнего уроженца Волгоградской области, бросившего в здание местного ФСБ коктейль Молотова.

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    Варвара Митина
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