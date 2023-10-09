Внук экс-главы ЦБ предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей

Внук экс-главы ЦБ Матюхин предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей

Внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Матюхин входил в преступное сообщество, которое с 2012 по 2021 год обманом получало от россиян деньги. Фигурант был гендиректором инвестиционной компании QBF, представлявшей собой финансовую пирамиду. Потерпевшими стали сотни вкладчиков, которые были убеждены, что инвестируют крупные суммы в серьезные финансовые портфели.

На самом же деле деньги оказывались в офшорах, откуда переводились на расчетные счета других компаний. За девять лет ОПС удалось похитить более двух миллиардов рублей, на которые члены сообщества покупали дорогостоящие машины, акции и недвижимость.

В отношении Матюхина, а также руководителя филиальной сети компании Владимира Пахомова, директора питерского офиса ООО QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой возбуждено уголовное дело по статье 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Организатором ОПС следователи считают Романа Шпакова, которому удалось выехать из страны. Он объявлен в международный розыск.

Материалы дела поступили в Пресненский райсуд Москвы.

