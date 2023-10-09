Назван возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС

Полковник Матвийчук: через две недели Израиль возьмет под контроль сектор Газа

За резким обострением во всем арабском мире последуют переговоры, которые закончатся взятием под полный контроль сектора Газа со стороны Израиля и уничтожением ХАМАСа. Тем не менее, можно считать, что ХАМАС уже получил пропагандистскую победу, нанеся неожиданный для Израиля удар. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Израиль — это могучее, развитое государство с великолепной армией, великолепным ВПК и великолепным внешним финансовым источником в лице США, поэтому конфликт закончится достаточно быстро, — считает полковник. — ХАМАС не сможет долго противостоять это стране, но противостояние в любом случае приобретет жесточайшие формы: по опыту предыдущих конфликтов мы знаем, что обе стороны не соблюдают нормы международного права о ведении войны».

Матвийчук допустил, что в ближайшее время стоит ожидать резкого обострения во всем арабском мире. Но уже через пару недель эта волна схлынет и конфликт завершится переговорами с взятием под полный контроль сектора Газа израильской армией.

«Дело в том, что потенциал ХАМАСа не сравним с потенциалом Израиля. Кроме того, главной задачей этой организации, скорее всего, было не уничтожение Израиля, а демонстрация всему миру, что Израиль не такой уж и всемогущий: что ЦАХАЛ не такой уж сильный, что израильтян можно взять в плен. Так что пропагандистскую победу ХАМАС уже получил. Но для Израиля теперь делом чести является восстановление репутации и уничтожение террористов», — заключил военный.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

