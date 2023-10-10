Байден раскрыл число погибших в результате эскалации в Израиле американцев

Байден: по меньшей мере 14 американцев погибли в Израиле с момента обострения

По меньшей мере 14 американцев погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что более тысячи мирных жителей были забиты в Израиле. «Это акт абсолютного зла», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Байден заявил, что нападение Палестины на Израиль является актом терроризма. Он пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для защиты своих граждан и отражения атак палестинского движения ХАМАС.