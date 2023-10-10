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11:15, 10 октября 2023Путешествия

Еще один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле

Посол РФ: еще один россиянин погиб в результате обострения конфликта в Израиле

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Еще один российский гражданин погиб в результате атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщил 10 октября посол РФ в стране Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — заявил он.

Ранее сообщалось лишь об одном погибшем из РФ во время обострения конфликта в Израиле. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести, а с несколькими не удается выйти на связь.

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    Зарина Дзагоева
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