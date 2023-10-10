Еще один россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле

Посол РФ: еще один россиянин погиб в результате обострения конфликта в Израиле

Еще один российский гражданин погиб в результате атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле. Об этом сообщил 10 октября посол РФ в стране Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — заявил он.

Ранее сообщалось лишь об одном погибшем из РФ во время обострения конфликта в Израиле. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести, а с несколькими не удается выйти на связь.