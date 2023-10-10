Россиянин избил до переломов падчерицу после ссоры с женой и получил 8,5 года

На Алтае осудили на 8,5 года отчима, избившего падчерицу до переломов

В Алтайском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 41-летнего местного жителя, избившего 11-летнюю падчерицу до переломов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 21 апреля фигурант с супругой отдыхали в клубе в Барнауле. Они выпивали и поссорились из-за ревности. Дома мужчина стал избивать жену, но она смогла вырваться и убежать. Тогда отчим накинулся на падчерицу, чтобы все-таки отомстить женщине. Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что мать школьницы привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.