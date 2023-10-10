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18:46, 10 октября 2023Экономика

В России вырастет маткапитал

Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении маткапитала в 2024 году
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России с 2024 года вырастет маткапитал: сумма сертификата будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023-го. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

Котяков уточнил, что сейчас в бюджете предусмотрена индексация на 7,5 процента. Сумма маткапитала на первого ребенка таким образом составит почти 631 тысячу рублей, а на второго — около 834 тысяч, если семья не получала сертификат на первенца.

В начале сентября стало известно, что в Госдуме предложили ради снижения нагрузки на бюджет усложнить порядок выплат материнского капитала части россиян, а именно мигрантам, ставшим гражданами страны. Согласно пояснительной записке к документу, предлагается предоставлять выплаты маткапитала только в отношении ребенка, который родился в России. Там говорится, что нововведение отвечает существующим миграционным вызовам и конституционным требованиям.

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    Платон Щукин
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