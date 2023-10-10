На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

В день рождения «ВКонтакте» фасад кинотеатра «Октябрь» украсили граффити

На медиафасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве появились граффити с поздравлениями в день рождения «ВКонтакте», которые нарисовали пользователи, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

В специальном чат-боте пользователи поздравили соцсеть с 17-летием, нарисовав открытки с пожеланиями. Рисунки можно увидеть на праздничной странице, также в течение всего дня в прямом эфире они будут транслироваться на фасаде кинотеатра.

Свой след оставили и знаменитости, в числе которых L’ONE, Ёлка, ARTIK & ASTI, Ольга Серябкина, RITA DAKOTA. Кроме того, звезды поздравили соцсеть и в коротких роликах, которые можно увидеть в спецподборке VK Клипов. Граффити оставили и популярные художники, крупнейшие сообщества и авторы, в частности саша лимонъ, преколер!, Martadello, Gudim., Zubkov, dmitripiankov, blablacomics.

«Мы благодарны вам не только за незабываемые 17 лет, которые вы провели вместе с нами, но и за то, что вы продолжаете быть с нами и делать нашу соцсеть лучше, создавая контент и давая нам обратную связь. Вместе мы выросли в России до 84,6 миллиона пользователей», — рассказал PR-директор «ВКонтакте» Дмитрий Лушников.

«ВКонтакте» запустила сервис граффити в 2007 году. Пользователи оставляли рисунки на стене друг друга, а позже появилась возможность отправлять граффити в личных сообщениях.

Граффити на праздничной стене «ВКонтакте» — это одно из заданий «Фестиваля подарков», который соцсеть проводит в честь дня рождения. С 2 по 31 октября пользователи могут выполнять задания и участвовать в розыгрыше более двух тысяч суперпризов, среди которых ноутбуки MacBook Air и MateBook D 15, смартфоны Samsung Galaxy, экшен-камеры GoPro HERO10 и игровые приставки PlayStation 5.