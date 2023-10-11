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13:35, 11 октября 2023Интернет и СМИ

В Астрахани опровергли сообщения о парализовавших работу аэропорта БПЛА

Аэропорт Астрахани опроверг сообщения о проблемах в работе из-за беспилотников

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Распространившаяся в сети информация о том, что два неопознанных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) парализовали работу аэропорта в Астрахани, оказалась недостоверной.

Как сообщил Telegram-канале Mash, 9 октября в полицию позвонил руководитель центра полетов и сообщил, что на расстоянии 50 километров в юго-западном направлении замечен летящий в сторону взлетной полосы беспилотник. При этом вскоре был зафиксирован еще один БПЛА в 90 километрах от воздушной гавани — дрон якобы двигался с северо-востока. Была объявлена тревога, однако спустя время беспилотники улетели в сторону границы с Казахстаном.

Между тем в пресс-службе аэропорта опровергли сообщения о проблемах в работе из-за беспилотников. «Информация, появившаяся сегодня, 10 октября 2023 года, в социальных сетях о том, что работа аэропорта Астрахани накануне была парализована двумя неопознанными БПЛА, не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Уточняется, что аэропорт Астрахани работал в штатном режиме, особый режим не объявлялся, все рейсы выполнялись по плану полетов авиакомпаний.

Сообщения о том, что БПЛА парализовали работу аэропорта в Астрахани, получили широкое распространение в российских СМИ. При этом многие издания и агентства выпускали материалы с опровержением этих данных — KP.RU, «Российская газета», ТАСС, Ura.ru, MK.RU, региональные A24, портал ASTRAKHAN.RU, «Астраханский листок» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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    Алина Гончарова
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