Российский уголовник пойдет под суд за пропаганду идей АУЕ среди зеков

Российский уголовник пропагандировал в колонии идеи АУЕ и попал под суд

В Ставропольском крае российский уголовник пойдет под суд за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с ноября 2020 по август 2022 года, отбывая наказание в исправительной колонии ИК-4, злоумышленник открыто пропагандировал идеи экстремистской организации «Арестантский уклад един» (АУЕ, признана экстремистской и запрещена в России). Злоумышленник прививал криминальные понятия сообщества, криминальную субкультуру и требовал от зеков игнорировать требования сотрудников исправительного учреждения.

Мужчина публично демонстрировал имеющиеся на его теле татуировки, обозначающие принадлежность к движению «АУЕ», и склонял других осужденных к вступлению в ряды экстремистского общественного движения. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.