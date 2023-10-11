Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

На Камчатке будут судить бывшего замначальника ИК-6 за служебный подлог и взятки

Суд рассмотрит дело бывшего сотрудника исправительной колонии № 6 (ИК-6) УФСИН России по Камчатскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022 году заместитель начальника колонии организовал преступную схему: он вносил ложные данные об условиях поставки товаров для нужд учреждения в документы. По его требования семейная пара предпринимателей, которая поставляла товары в колонию с 2021 года, включила в приложения к госконтракту сведения о поставке 500 единиц продовольственной продукции и о поставке учреждению строительного материала, которые фактически не приобретались.

«За осуществление данных незаконных мероприятий и дальнейшее общее покровительство предпринимателю для продолжения поставок товаров заместитель начальника исправительного учреждения получил от мужчины взятку в общей сумме 118 тысяч рублей», — объясняют в СКР.

Всего сотрудник нанес ИК ущерб на 151 тысячу рублей. Возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.