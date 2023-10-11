Бывшему морпеху ВСУ дали 11 лет колонии за подготовку теракта в российском ТЦ

Суд дал 11 лет колонии экс-морпеху ВСУ за подготовку теракта в ТЦ Симферополя

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии бывшего морпеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Чупиля за подготовку теракта в одном из торговых центров (ТЦ) Симферополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В зале суда Чупиль не признал вину по предъявленному ему обвинению.

Ранее ФСБ задержала бывшего морпеха ВСУ, подозреваемого в подготовке теракта в Симферополе. Согласно данным, мужчина по указанию бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) планировал взорвать торговый центр, в котором официально работал.