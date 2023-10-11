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19:49, 11 октября 2023Мир

Стало известно об инциденте на ядерном объекте в Израиле

Jerusalem Post: на ядерном объекте в израильской Димоне произошел инцидент

Фото: Google.map

В Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне произошел инцидент. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post в социальной сети X (бывший Twitter).

«Инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля, характер происшествия пока неясен», — пишет издание.

В 2014 году хакеры из «Сирийской электронной армии» взломали англоязычный Twitter-аккаунт Армии обороны Израиля и написали сообщение: «Внимание. Возможна утечка радиации в регионе после попадания двух ракет в ядерный объект Димона».

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    Глеб Бажуткин
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