Стало известно об инциденте на ядерном объекте в Израиле

Jerusalem Post: на ядерном объекте в израильской Димоне произошел инцидент

В Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне произошел инцидент. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post в социальной сети X (бывший Twitter).

«Инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля, характер происшествия пока неясен», — пишет издание.

В 2014 году хакеры из «Сирийской электронной армии» взломали англоязычный Twitter-аккаунт Армии обороны Израиля и написали сообщение: «Внимание. Возможна утечка радиации в регионе после попадания двух ракет в ядерный объект Димона».