Двое срочников погибли в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ

В Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое срочников. Об этом сообщает «Осторожно, новости» в своем Telegram-канале.

По информации издания, позиции российской армии в Погарском районе обстреляли минометными снарядами. Погибшими сочниками оказались 20-летний житель Иркутской области и уроженец Челябинской области.

Еще трое срочников и один контрактник были ранены, они находятся в реанимации. Уточняется, что один из пострадавших лишился ноги, еще у одного солдата ранение паховой области. Командир получил повреждение головного мозга, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Официальной информации о гибели срочников пока нет.