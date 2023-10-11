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10:57, 11 октября 2023Силовые структуры

Глава ФСБ назвал планы Украины совершить диверсии против АЭС ядерным терроризмом

Глава ФСБ Бортников: диверсии Украины против АЭС в РФ будут ядерным терроризмом

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава ФСБ России Александр Бортников считает, что планы украинской военной разведки и ее британских наставников совершить диверсии против АЭС в РФ надо квалифицировать как ядерный терроризм. Его слова передает ТАСС.

Бортников считает, что планы Лондона и Киева совершить диверсии против российских АЭС переводят террористическую угрозу на более высокий уровень. Это требует от мирового сообщества новых подходов в борьбе с терроризмом.

В августе ФСБ задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые должны были совершить атаки на Смоленскую и Курскую АЭС. Эти ДРГ готовил спецназ британской армии. Им удалось аварийно остановить энергоблок №2 Курской АЭС. «Эти планы Киева и Лондона надо квалифицировать как ядерный терроризм», — заявил глава ФСБ.

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    Екатерина Кашурникова
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