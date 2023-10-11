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17:33, 11 октября 2023Культура

В Москве и Петербурге состоится шоу Art of Hans Zimmer

В Москве и Петербурге выступит оркестр с хитами кинокомпозитора Ханса Циммера

Фото: предоставлено организаторами

В Москве и Санкт-Петербурге состоится шоу Art of Hans Zimmer. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мультимедийного шоу выступит оркестр и хор, они исполнят главные хиты кинокомпозитора Ханса Циммера. В столице мероприятие пройдет 10 ноября на стадионе «ВТБ Арена», в Петербурге — 12 ноября в CК «Юбилейный».

Art of Hans Zimmer — это новый проект от организаторов шоу «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» в России, в котором сам Циммер выступал в роли художественного руководителя. Art of Hans Zimmer пройдет в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева. Всего в постановке задействовано около ста артистов.

Узнать все подробности о мероприятии, а также приобрести билеты можно по ссылке.

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    Сергей Равин
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