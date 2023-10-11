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10:38, 11 октября 2023Мир

Израиль высказался о военной помощи от Германии

Глава МО ФРГ: власти Израиля заявили, что не нуждаются в военной помощи Германии

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Власти Израиля заявили, что не нуждаются в военной помощи Германии. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

«Я предложил ему (министру обороны Израиля Йоаву Галанту — прим «Ленты.ру») поддержку, точно так же, как мы это сделали со стороны правительства ФРГ военному атташе в израильском посольстве», — сказал глава ведомства.

По его словам, оба сказали, что не нуждаются в поддержке военного или технического характера. При этом Писториус заверил, что политическая поддержка Израиля не подлежит сомнению.

Ранее в США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю. Это жалкий, но предсказуемый шаг, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

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    Анастасия Заикина
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