Дачников предупредили о рисках использования опавшей листвы на участке

Агроном Синьковский: закладывать в компост намокшую листву опасно для растений

Закладывать в компост или пускать на мульчу намокшую листву может быть опасно для растений. О рисках использования опавших листьев на участке предупредил агроном Петр Синьковский, пишет aif.ru.

Если листву намочил дождь и предстоит пасмурная погода, ее нужно утилизировать — сжечь в бочке или вывезти за пределы участка, считает специалист. «Тратить время на ее сушку уже бессмысленно, а закладывать ее в компост или пускать на мульчу — опасно: вероятность заражения ее вредными грибками в таком случае очень высока, поэтому не рискуйте», — посоветовал Синьковский.

При этом собранную в солнечный день сухую листву можно смело использовать в этих целях, отметил агроном. Однако ее лучше предварительно измельчить при помощи специальной сечки или агрегатов, которые используют для измельчения ветвей и коры. «Для компоста и мульчи оптимальна именно не "чистая" листва, а в сочетании с опилками или мелкой щепой», — пояснил Синьковский.

Ранее эксперт призвал дачников срочно обмотать деревья старыми капроновыми колготками перед наступлением холодов. Это поможет защитить растения от грызунов. По словам агронома, старые колготки способны противостоять зубам зайцев, крыс, косуль и оленей не хуже оградок из стальной сетки или иных материалов.