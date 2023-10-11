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12:24, 11 октября 2023Интернет и СМИ

МВД Дагестана опровергло сообщение о похитившем двух детей в Каспийске мужчине

В МВД Дагестана опровергли данные о мужчине, похитившем двух детей в Каспийске

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

МВД по Республике Дагестан опровергло данные о мужчине, который якобы похитил в Каспийске двух играющих во дворе детей, пообещав купить игрушки. Подобные сообщения распространялись среди местных жителей в мессенджерах.

В них указывался город, в котором якобы произошел инцидент, но точный адрес отсутствовал. В сообщениях говорилось, что детей отобрала у мужчины некая женщина, в полицию она не обратилась.

В ведомстве назвали эту информацию недостоверной и призвали жителей не распространять непроверенные данные.

«Не рассылайте по группам, мессенджерам и соцсетям то, что вам кто-то рассказал, предположил, услышал!» — говорится в сообщении МВД, опубликованном в официально Telegram-канале.

В ведомстве также призвали жителей обращаться в полицию, если они располагают информацией о совершенном противоправном действии или попытке его совершения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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