Интерес российских работодателей к сотрудникам-подросткам объяснили

Сообщения о найме в России подростков из-за кадрового дефицита не подтвердились

9 октября СМИ и Telegram-каналы начали сообщать о том, что российские работодатели стали нанимать подростков из-за сильного дефицита кадров. Однако возросший интерес компаний к несовершеннолетним сотрудникам объясняется в том числе ранее принятым законом, упрощающим трудоустройство подростков.

«Компании начали нанимать подростков из-за дефицита кадров», — написал Telegram-канал «ЧТД». The Moscow Times выпустило материал с заголовком «Российский бизнес массово нанимает подростков из-за дефицита кадров». Сайт «Кризис-Копилка» опубликовал статью с заголовком «Последствия санкций: производительность труда рухнула, а бизнес переходит на бартер и нанимает подростков».

Издания и каналы ссылались на материал «Ведомостей», вышедший 9 октября под заголовком «Российские работодатели начали чаще брать на работу подростков». В статье отмечалось, что, согласно данным компании HeadHunter, число вакансий, доступных подросткам от 14 до 17 лет, выросло летом 2023 года на 454 процента по сравнению с аналогичным периодом год назад.

«Интерес к несовершеннолетним сотрудникам возник у работодателей на фоне растущего дефицита кадров в стране», — говорилось в материале. Там также утверждалось, что в последнее время подростков нанимают компании из разных отраслей.

Несовершеннолетние в России и ранее могли устроиться на работу. По достижении 16 лет они могут самостоятельно заключать трудовой договор, отмечали в Роструде. Подчеркивалось, что 15-летние подростки могут выполнять легкую работу, не причиняющую вреда их здоровью. «Четырнадцатилетних детей, уже получивших общее образование, тоже можно привлекать к легкому труду, но в таком случае один из родителей и органы опеки должны дать на это письменное согласие», — поясняли в Роструде.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в конце сентября заявил о дефиците трудовых ресурсов, представляющем риск для внутренней экономики страны. Проблема дефицита кадров в России наблюдалась и ранее. К примеру, в 2021 году аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza по итогам исследования заявила, что количество открытых вакансий в России оказалось максимальным с 2014 года.

В 2019 году президент Владимир Путин отмечал, что проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер. Глава государства подчеркивал, что эта проблема характерна не только для России, но и для всего мирового рынка труда в целом, включая Западную Европу. О том, что европейские страны испытывают кадровый голод, также свидетельствуют исследования.

Рост числа доступных подросткам вакансий летом 2023 года и тот факт, что компании стали чаще нанимать несовершеннолетних, может быть связан с тем, что в июне в России был подписан закон, упрощающий трудоустройство подростков. Закон разрешил несовершеннолетним с 14 лет официально устраиваться на работу в свободное от учебы время без согласования с органами опеки. «По ранее действовавшим правилам для трудоустройства подростков с 14 лет требовалось согласие и родителей, и органов опеки. По новым правилам согласие органов опеки не требуется», — пояснило ТАСС.

Утверждения о том, что российский бизнес начал нанимать подростков из-за сильного дефицита кадров, распространились в некоторых оппозиционных медиа и Telegram-каналах. Большинство российских СМИ эту тему не осветило.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»