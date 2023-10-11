Отнявший жизнь 12 человек псотинский мясник предстанет перед судом спустя 20 лет

Суд рассмотрит дело псотинского мясника, зарубившего 12 человек 20 лет назад

Следователи Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, подозреваемых в лишении жизни 12 человек, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Дело будет рассмотрено в Луховицком городском суде. По данным ведомства, первое совместное преступление подозреваемых было совершено 6 февраля 2002 года, когда в ходе ссоры они отняли жизнь хозяина квартиры в центре Москвы, где распивали спиртные напитки. После этого обвиняемые нанесли рубленые и резаные раны семерым людям в деревне Псотино Московской области, включая малолетнюю девочку, а также лишили жизни еще двоих мужчин в Ряжске Рязанской области.

Кроме того, в октябре 2001 года один из подозреваемых, наиболее известный как псотинский мясник, в Новоалександровске Ставропольского края нанес топором ранения двоим мужчинам. После произошедшего он попытался совершить поджог дома и скрылся с места преступления. Подозреваемого смогли задержать только спустя 20 лет. На допросе он во всем признался. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали и его сообщника.