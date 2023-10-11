Переехавший в США россиянин пожаловался на отсутствие женского тепла

Российская тревел-блогерша пообщалась с переехавшим в США другом, который пожаловался ей на отсутствие женского тепла. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, россиянин по имени Андрей признался автору публикации, что ему не хватает понимания и поддержки, которую способны оказать девушки в России. С его точки зрения, американки более холодные и практичные. Помимо этого, Андрея удивила привычка женщин в США самим проявлять инициативу и приглашать мужчин на свидания.

«Наши девушки не такие настойчивые, как американки, понимаешь? Они ведут себя более сдержанно, что ли, и ждут инициативу со стороны мужчины, что мне кажется правильным. Нет такой навязчивости. В них больше тайны, которую хочется разгадать. А тут подают себя сразу на блюде», — цитирует своего знакомого тревел-блогерша.

Не пришлось по вкусу Андрею и поведение американок на свиданиях. По его словам, они устраивают для мужчины собеседование.

«Вместо непринужденной беседы получится допрос по пунктам, как будто я на работу утраиваться пришел, а не получить удовольствие от общения с приятной девушкой», — пожаловался в беседе с автором публикации россиянин.

Кроме того, Андрею показалось, что американки ищут отношений не для создания семьи, а для развлечения. Он также признался, что остался разочарован внешним видом многих жительниц США, которые не привыкли за собой ухаживать.

«Американские девушки в основном одеваются как попало. А еще, если даже сейчас она стройная и красивая, неизвестно, что будет дальше, какие перемены произойдут в ее голове. Мода на бодипозитив все еще в тренде, и все больше девчонок выглядят ужасно просто из-за лишнего веса и грязных волос», — рассказал россиянин.

Ранее та же тревел-блогерша пообщалась с другим знакомым, который рассказал ей, что пошел на свидание с американкой, не выдержал ее грубости и сбежал. В начале встречи он сделал ей комплимент, однако не ожидал, что та разозлится.