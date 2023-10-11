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20:24, 11 октября 2023Россия

Премии для медицинских работников разыграют в Подмосковье

Второй этап розыгрыша премии для медицинских работников начался в Подмосковье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Московской области началось проведение второго этапа розыгрыша премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Участники приступили к компьютерному тестированию. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

«Второй год подряд мы проводим в Подмосковье профессиональную премию для медработников. Для нас важно поддержать специалистов, работающих в наших учреждениях на протяжении длительного времени. В общей сложности на участие поступило почти 400 заявок. В настоящий момент началось компьютерное тестирование кандидатов, после которого они приступят к практической части — решению ситуационных задач», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Оценивает кандидатов экспертная комиссия, в состав которой входят главные внештатные специалисты, представители научного сообщества. Для каждой специальности разработаны критерии оценок — создана база теоретических вопросов, ситуационных и практических задач, которые позволяют оценить работу специалиста. В этом году в перечень врачебных специальностей добавлены хирурги и онкологи. После подведения итогов в декабре 2023 года победители получат денежные премии.

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    Алена Шаповалова
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