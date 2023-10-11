Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:59, 11 октября 2023Экономика

Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что программа социальной газификации стартовала в 2021 году, а в прошлом году решено было сделать ее бессрочной. В ее рамках россиянам доступны субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Российский подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

    Путин высказался о будущей встрече с Алиевым

    В Подмосковье мужчина разгромил свою машину и попал на видео

    Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

    Путин напомнил о позиции России по созданию палестинского государства

    Россиян научили правильно выбирать обогреватель

    Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

    Sony выпустила компактную PlayStation 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости