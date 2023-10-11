Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

Президент России Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что программа социальной газификации стартовала в 2021 году, а в прошлом году решено было сделать ее бессрочной. В ее рамках россиянам доступны субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования.

