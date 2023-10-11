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17:44, 11 октября 2023Силовые структуры

Надзирателю за военными стройками Минобороны дали срок за 28 взяток

Замруководителя ОГСН в Петербурге получил срок за 28 взяток

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Замруководителю отдела по надзору за строительством Минобороны Николаю Развозину дали 7,5 лет колонии за 28 взяток.
Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, замруководителя отдела государственного строительного надзора (ОГСН), действуя в составе организованной группы (ОПГ), получил взятки за подписание актов итоговых проверок и выдачу заключений о соответствии объектов строительства на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Развозин вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд конфисковал в доход государства принадлежащее Развозину имущество, а именно: земельный участок и садовый дом в ЛО, ТС «Мерседес-Бенц GLC 250 4MATIC».

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    Владимир Седов
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