Надзирателю за военными стройками Минобороны дали срок за 28 взяток

Замруководителя ОГСН в Петербурге получил срок за 28 взяток

Замруководителю отдела по надзору за строительством Минобороны Николаю Развозину дали 7,5 лет колонии за 28 взяток.

Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, замруководителя отдела государственного строительного надзора (ОГСН), действуя в составе организованной группы (ОПГ), получил взятки за подписание актов итоговых проверок и выдачу заключений о соответствии объектов строительства на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Развозин вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд конфисковал в доход государства принадлежащее Развозину имущество, а именно: земельный участок и садовый дом в ЛО, ТС «Мерседес-Бенц GLC 250 4MATIC».