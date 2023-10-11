Бразилия в сентябре закупила у России рекордную партию пшеницы

Бразилия закупила у России в сентябре рекордные 246 тысяч тонн пшеницы

Россия в сентябре стала основным поставщиком пшеницы в Бразилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы южноамериканской страны.

Уточняется, что в первый месяц осени Бразилия закупила рекордную партию российской пшеницы в 246 тысяч тонн, нарастив импорт в 2,6 раза за месяц. Стоимость закупки составила 61 миллион долларов. До этого максимум был зарегистрирован в декабре 2022 года: тогда Бразилия приобрела 217,4 тысяч тонн зерна.

Отмечается, что Россия обогнала по поставкам зерна Аргентину и Уругвай. В то же время по итогам девяти месяцев Россия стала вторым крупнейшим поставщиком пшеницы в Бразилию.

Ранее сообщалось, что Россия второй год подряд оказалась мировым лидером по экспорту пшеницы. Как пишет Bloomberg, высокие показатели продаж связаны с рекордным урожаем. Кроме того, российские трейдеры научились преодолевать финансовые и логистические трудности, возникшие после начала спецоперации на Украине. «У российской пшеницы не так много конкурентов. Цену на рынке определяет Москва», — считает эксперт из Strategie Grains Элен Дюфло.