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19:11, 11 октября 2023Силовые структуры

Россиянин грабил аптеки с помощью игрушечного пистолета и попался

На Кубани задержали рецидивиста, грабившего аптеки с игрушечным пистолетом

Фото: Unsplash

Следователи Ростовской области направили в суд материалы уголовного дела ранее судимого мужчины, подозреваемого в хранении наркотиков и ограблении аптек с помощью игрушечного пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 162 («Разбой») и 228 («Незаконное хранение наркотических средств») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным ведомства, 21-летний ростовчанин в маске заходил в аптеки Новороссийска и Геленджика и, угрожая фармацевтам предметом, похожим на пистолет, требовал выдать деньги из кассы. После получения наличных средств злоумышленник скрывался с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В ходе обысков у него изъяли игрушечный пистолет, а также около полуграмма N-метилэфедрона, используемого для личного потребления.

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    Олеся Мицкевич
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