Россиянин из ревности ударил сожительницу ножом и получил пять лет колонии

Суд в Тюменской области дал 5 лет колонии мужчине, ударившему ножом сожительницу

Тюменский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы ранее судимого местного жителя, из ревности ударившего кухонным ножом в живот свою сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в поселке Боровский Тюменской области 17 июля 2022 года. По словам осужденного, он приревновал сожительницу к неизвестному мужчине, которого обнаружил на кухне в своем доме. В приступе гнева задержанный сначала разбил женщине губу кулаком, а после ударил ножом в живот. Пострадавшую в квартире обнаружили знакомые, после чего оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали врачей.