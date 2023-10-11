Россиянин получил 12 лет колонии за взрыв гранаты во дворе жилого дома

В Белгороде осудили на 12 лет мужчину, взорвавшего гранату во дворе жилого дома

В Белгороде суд приговорил к 12 годам лишения свободы 27-летнего местного жителя, взорвавшего гранату во дворе жилого дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шота Маргвелашвили признан виновным по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение»), части 1 статьи 105 («Расправа») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывного устройства») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле Маргвелашвили выпивал в гостях у соседей на улице Серафимовича. Они повздорили, один из гостей заступился за хозяина дома и сделал Маргвелашвили замечание. Тогда Маргвелашвили сходил домой, принес гранату и выдернул из нее чеку. Он подошел к паре и кинул боеприпас. В итоге сам фигурант дела и еще один человек пострадали, а третий гражданин не выжил.