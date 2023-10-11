Россиянин попытался зарезать любовника жены и попал под суд

В Черкесске будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося зарезать любовника жены

В Черкесске суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя, пытавшегося зарезать любовника жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным ведомства, 22 июня фигурант заподозрил супругу в измене. Он решил выяснить отношения с соперником и назначил ему встречу. Мужчины стали драться, тогда обвиняемый достал нож и ударил оппонента в грудь. Он думал, что мужчина не выжил.

Однако на место инцидента приехали родственники пострадавшего. Они доставили его в больницу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение») УК РФ.