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21:14, 11 октября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался зарезать любовника жены и попал под суд

В Черкесске будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося зарезать любовника жены

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Черкесске суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя, пытавшегося зарезать любовника жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным ведомства, 22 июня фигурант заподозрил супругу в измене. Он решил выяснить отношения с соперником и назначил ему встречу. Мужчины стали драться, тогда обвиняемый достал нож и ударил оппонента в грудь. Он думал, что мужчина не выжил.

Однако на место инцидента приехали родственники пострадавшего. Они доставили его в больницу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение») УК РФ.

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    Екатерина Кашурникова
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