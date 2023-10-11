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10:00, 11 октября 2023Россия

Российские пенсионеры поели грибов на даче и попали в реанимацию

Под Кстово пенсионеры поели грибов и попали в реанимацию с галлюцинациями

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Кстово Нижегородской области пенсионеры поели грибов на даче и попали в реанимацию с галлюцинациями. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, 67-летняя россиянка, ее супруг и подруга выпивали на отдыхе. Они открыли банку маринованных груздей, которые ранее собрал в лесу мужчина. Внезапно всем троим пенсионерам стало плохо, очнулись они уже в больнице. Пенсионеры бредили, не узнавали родственников и вели себя странно.

Знакомые одной из пострадавших отметили, что женщина увлекается народной медициной: варит настойки из трав и березовых почек.

Сейчас всех участников вечеринки с грибами перевели на домашнее лечение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двое мужчин с битой напали на женщин в лесу, приняв их за закладчиков. Россиянки спаслись бегством от преследователей.

В полиции задержанные пояснили, что являются антизакладчиками, а в лесу на добровольных началах искали тех, кто прячет запрещенные вещества.

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    Анна Щербакова
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