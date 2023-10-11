Российских полицейских обвинили в попытке похищения бизнесмена

Трое оперативников стали фигурантами дела о похищении бизнесмена в Москве

Дорогомиловский районный суд Москвы вернул на дополнительное расследование уголовное дело о попытке похищения бизнесмена Никиты Сафронова, в котором обвиняются семеро человек, в том числе и трое оперативников уголовного розыска. Об этом сообщает РБК.

Решение о доследовании было принято в связи с новыми показаниями потерпевшего, заявившего, что бывший высокопоставленный офицер МВД Сергей Бендзяк сфальсифицировал материалы дела о его похищении.

По данным следствия, Сафронова пытались похитить в 2016 году четверо участников преступной группировки, промышлявшей вымогательствами у коммерсантов, с целью получить с него 26 миллионов рублей. Они договорились с тремя оперативниками отдела уголовного розыска района Северное Чертаново о содействии за 300 тысяч рублей. Полицейские должны были задержать Сафронова, якобы находящегося в розыске, и доставить его в отдел МВД. При выходе оттуда бизнесмена уже поджидали похитители.

Однако он вызвал такси и сумел от них скрыться. После чего правоохранительные органы задержали группировку и их пособников из полиции.

В ходе следствия Сафронов заявил, что Бендзяк, работавший в то время в подразделении МУР по борьбе с организованной преступностью, заставлял его назвать организатором похищения некоего Сураката Лабазанова, который на момент совершения преступления находился в реанимации с огнестрельным ранением.

В августе Бендзяк был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве. Он являлся старшим научным сотрудником научно-исследовательского центра №3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.

