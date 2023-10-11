Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:24, 11 октября 2023Силовые структуры

Российских полицейских обвинили в попытке похищения бизнесмена

Трое оперативников стали фигурантами дела о похищении бизнесмена в Москве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Дорогомиловский районный суд Москвы вернул на дополнительное расследование уголовное дело о попытке похищения бизнесмена Никиты Сафронова, в котором обвиняются семеро человек, в том числе и трое оперативников уголовного розыска. Об этом сообщает РБК.

Решение о доследовании было принято в связи с новыми показаниями потерпевшего, заявившего, что бывший высокопоставленный офицер МВД Сергей Бендзяк сфальсифицировал материалы дела о его похищении.

По данным следствия, Сафронова пытались похитить в 2016 году четверо участников преступной группировки, промышлявшей вымогательствами у коммерсантов, с целью получить с него 26 миллионов рублей. Они договорились с тремя оперативниками отдела уголовного розыска района Северное Чертаново о содействии за 300 тысяч рублей. Полицейские должны были задержать Сафронова, якобы находящегося в розыске, и доставить его в отдел МВД. При выходе оттуда бизнесмена уже поджидали похитители.

Однако он вызвал такси и сумел от них скрыться. После чего правоохранительные органы задержали группировку и их пособников из полиции.

В ходе следствия Сафронов заявил, что Бендзяк, работавший в то время в подразделении МУР по борьбе с организованной преступностью, заставлял его назвать организатором похищения некоего Сураката Лабазанова, который на момент совершения преступления находился в реанимации с огнестрельным ранением.

В августе Бендзяк был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве. Он являлся старшим научным сотрудником научно-исследовательского центра №3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник со взрывчаткой второй раз атаковал российскую колонию

    Альтернатива для Германии обновила рекорд по популярности в стране

    Глава ФСБ назвал планы Украины совершить диверсии против АЭС ядерным терроризмом

    Столкновение поездов в московском метро попало на видео

    Порнозвезда рассказала о двухнедельном браке

    Назван лучший МФЦ в России

    В ФСБ раскрыли данные о подготовке террористов и наемников для Украины

    Треть российских предпринимателей заявили о вере в эзотерические практики

    ВСУ пожаловались на российские среднекалиберные орудия

    50-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости