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20:16, 11 октября 2023Силовые структуры

Российский школьник взял у родителей два миллиона рублей и спустил их в казино

Школьник лишился в онлайн-казино двух миллионов рублей из заначки родителей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве полицейские разбираются в обстоятельствах обмана несовершеннолетнего, лишившегося двух миллионов рублей. Об этом в Telegram сообщает издание Baza.

По данным издания, знакомые предложили 16-летнему школьнику быстро заработать денег в онлайн-казино. План показался мальчику надежным, и он тайком взял у родителей два миллиона рублей, отложенных на строительство дома. Внезапно в квартиру, где шла игра, вернулся отец знакомого, подросток прекратил игру и ушел, а потом понял, что забыл выйти из своего логина. Вскоре выяснилось, что он потерял все деньги.

Юноша требовал у знакомого вернуть пропавшие деньги, но дело кончилось разговором с двумя взрослыми, назвавшимися сотрудниками ФСБ и заявившими, что никто ничего ему не должен. Лишь когда о пропаже денег узнали родители обманутого подростка, они обратились в правоохранительные органы, и делом занялась полиция.

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    Владимир Седов
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