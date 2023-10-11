Российский школьник взял у родителей два миллиона рублей и спустил их в казино

Школьник лишился в онлайн-казино двух миллионов рублей из заначки родителей

В Москве полицейские разбираются в обстоятельствах обмана несовершеннолетнего, лишившегося двух миллионов рублей. Об этом в Telegram сообщает издание Baza.

По данным издания, знакомые предложили 16-летнему школьнику быстро заработать денег в онлайн-казино. План показался мальчику надежным, и он тайком взял у родителей два миллиона рублей, отложенных на строительство дома. Внезапно в квартиру, где шла игра, вернулся отец знакомого, подросток прекратил игру и ушел, а потом понял, что забыл выйти из своего логина. Вскоре выяснилось, что он потерял все деньги.

Юноша требовал у знакомого вернуть пропавшие деньги, но дело кончилось разговором с двумя взрослыми, назвавшимися сотрудниками ФСБ и заявившими, что никто ничего ему не должен. Лишь когда о пропаже денег узнали родители обманутого подростка, они обратились в правоохранительные органы, и делом занялась полиция.