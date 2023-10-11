Выход иностранных банков из синдикатов с россиянами оценили в миллиарды долларов

ELWI: иностранные банки вышли из синдикатов с российскими на миллиард долларов

В 2022 году иностранные банки, работающие на рынке синдицированного кредитования, закрыли сделки как минимум на миллиард долларов по продаже своих прав требования по таким ссудам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на партнера юридической фирмы ELWI Игоря Сотникова.

По его словам, сейчас готовятся продажи кредитных требований банков-нерезидентов еще как минимум на три миллиарда долларов. В эту сумму эксперт предварительно оценил стоимость долей иностранцев в синдикатах, из которых они еще не успели выйти.

При этом подчеркивается, что вопрос ухода иностранных банков из российских синдикатов острее стоял в прошлом году, сейчас же нерезиденты могут и «дотерпеть» в них, поскольку речь как правило идет о кредитах с 2024-2026 годами погашения. «Они "просидели" с этим кредитом практически полтора года, если там осталось еще год-полтора, то можно и досидеть», — объяснил партнер юридической компании Better Chance Ян Галин.

Синдицированным кредитом называют крупную ссуду, которая выдается юрлицу пулом банков, образующих синдикат. Кредиторы заключают с заемщиком договор по унифицированным условиям, а процессом выдачи и управлением долгом занимается выбранный банк-агент.