Жена Уилла Смита сообщила о расставании с ним

Актриса Джада Пинкетт-Смит заявила, что семь лет не живет с Уиллом Смитом

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт-Смит заявила, что не живет со своим мужем, актером Уиллом Смитом, уже семь лет. Об этом она объявила в беседе с изданием People.

По словам Пинкетт-Смит, они с супругом расстались еще в 2016 году, однако все еще пытаются спасти отношения. «Вместе мы проделали действительно тяжелую работу. У нас просто есть глубокая любовь друг к другу, и мы собираемся выяснить, как заставить отношения работать», — объяснила она.

Она также рассказала, как встреча со Смитом, с которым они поженились в 1997 году, повлияла на нее. Как отметила актриса, до знакомства с будущим мужем она лечилась от депрессии и принимала антидепрессанты, однако впоследствии перестала делать это. «Я была поглощена им и его динамикой. Я чувствовала, будто излечилась. Он стал моим лекарством», — призналась Пинкетт-Смит.

В 2020 году певец Аугуст Алсина рассказал, что в течение долгого времени встречался с Джадой Пинкетт-Смит, причем их связь одобрил сам супруг, поскольку у пары свободные отношения. По словам молодого исполнителя, с женой Смита их познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году.