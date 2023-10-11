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19:04, 11 октября 2023Силовые структуры

Опасавшийся отстранения от службы настоятель храма заказал похищение россиянина

В Петербурге священник попытался организовать похищение россиянина

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге российскому священнику продлили домашний арест за организацию похищения россиянина. Об этом в Telegram сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, настоятель Храма Иерофея в здании Инспекции государственного пожарного надзора по Западному военному округу опасался, что из-за действий одного из прихожан он может быть отстранен от служения. Священник обратился к знакомому и попросил найти исполнителя, заказав похищение за 70 тысяч рублей. Тот пообещал помочь. В назначенный день, думая, что миссия выполнена и соперник схвачен и удерживается в нужном месте, он передал задаток в 20 тысяч посреднику.

Сразу после этого мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Как пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, некоторое время назад священник вступил в близкие отношения женой похищенного, являвшейся многодетной матерью. Узнав об этом, прихожанин устроил скандал, развелся и написал в местную митрополию жалобу с требованием лишить отца-настоятеля возможности служить, а также рассказывал прихожанам о грехах соперника.

После похищения, обвиняемый планировал убедить соперника отказаться от направленных против него действий.

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    Владимир Седов
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