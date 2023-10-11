Стало известно о давних планах Нетаньяху выселить палестинцев в Египет

Alsumaria: премьер Израиля Нетаньяху вынашивал планы по выселению палестинцев

Премьер Израиля Нетаньяху вынашивал планы по депортации палестинцев на Синайский полуостров в Египте. Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria TV.

Телеканал приводит запись разговора с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, на которой он пересказывает беседу с Нетаньяху. Отмечается, что бывший египетский лидер отверг планы израильского премьера. «Забудь. Ни я, ни тот, кто придет после меня, не сможем отдать нашу территорию», — заявил Мубарак.

В 2008 году власти Египта начали процесс депортации палестинцев, прорвавшихся через границу на египетскую территорию, обратно в сектор Газа.