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11:03, 11 октября 2023Силовые структуры

В ФСБ рассказали о планах террористов захватить власть в Центральной Азии

Бортников: власть в странах Центральной Азии является приоритетом террористов

Фото: Актан Темирканов / Sputnik / РИА Новости

Власть в странах Центральной Азии является приоритетом международных террористических организаций (МТО). Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

Прежде всего террористы хотят захватить власть в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане и включить их в так называемый «Всемирный Халифат», сказал Бортников на заседании СОРБ в Баку.

По его словам, у спецслужб есть информация, что вступившие в ряды МТО граждане центрально-азиатских республик ведут разведку на приграничных территориях, чтобы определить уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора.

Ранее Бортников заявил, что боевиков для Украины готовят в 17 тренировочных лагерях, расположенных в странах Евросоюза.

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