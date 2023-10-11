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15:01, 11 октября 2023Экономика

LVMH рекордно обеднела из-за падающего спроса на роскошь

CNBC: акции LVMH упали до минимума 2023 года из-за низкого спроса на роскошь

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Акции одной из богатейших компаний Европы, Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH), резко подешевели. Стоимость ее ценных бумаг снизилась до 689,4 евро (минус шесть процентов), со ссылкой на данные британской фондовой биржи передает CNBC.

Мировой производитель предметов роскоши рекордно обеднел из-за падающего спроса на бренды класса люкс и замедления роста выручки. В ходе торгов его акции снизились до рекордного с 29 декабря 2022 года уровня. На минимуме ценные бумаги опускались до 683,2 евро.

Ранее лидер отрасли опубликовал результаты за девять месяцев и за третий квартал 2023 года, согласно которым квартальный рост выручки сократился с 17 до 9 процентов, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 11 процентов. По словам финансового директора группы Жан-Жака Гиони, продажи LVMH резко выросли во время пандемии, из-за чего акции компании рекордно подорожали. Однако сейчас показатели возвращаются к среднему историческому уровню.

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В сентябре LVMH уступила статус самой дорогой компании Европы датской фармацевтической фирме Novo Nordisk, которая известна препаратами для похудения Ozempic и Wegovy.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала 2023 года состояние владельца французского производителя предметов роскоши Бернара Арно выросло на 7,4 миллиарда долларов. С результатом в 169 миллиардов он занимает вторую строчку рейтинга, уступая лишь американскому бизнесмену и основателю Tesla и SpaceX Илону Маску.

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    Вячеслав Агапов
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