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13:07, 11 октября 2023Моя страна

В Махачкале открылась первая выставка проекта «Мой Дагестан»

В Дагестане стартовал проект к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Махачкале в музее имени А. Тахо-Годи открылась первая выставка «В горах мое сердце» в рамках проекта «Мой Дагестан» к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

В течение двух недель в рамках проекта откроется шесть выставок, первая продлится до 19 октября. «В экспозициях будут представлены богатый архивный материал жизни и творчества Расула Гамзатова, а также его современников, уникальные фотографии уголков Дагестана со стихами поэта», — рассказали в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Вторая выставка откроется в литературном музее Расула Гамзатова 16 октября, еще одна фотовыставка — 17 октября, также в Национальном музее имени А. Тахо-Годи.

Отмечается, что одним из центральных мероприятий станет выставка-концерт «Наследие народов Дагестана», где народные коллективы республики воплотят творчество поэта в танце. Мероприятие пройдет 20 октября на площадке Аварского театра.

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    Варвара Кошечкина
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