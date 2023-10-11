В Махачкале открылась первая выставка проекта «Мой Дагестан»

В Дагестане стартовал проект к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

В Махачкале в музее имени А. Тахо-Годи открылась первая выставка «В горах мое сердце» в рамках проекта «Мой Дагестан» к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

В течение двух недель в рамках проекта откроется шесть выставок, первая продлится до 19 октября. «В экспозициях будут представлены богатый архивный материал жизни и творчества Расула Гамзатова, а также его современников, уникальные фотографии уголков Дагестана со стихами поэта», — рассказали в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Вторая выставка откроется в литературном музее Расула Гамзатова 16 октября, еще одна фотовыставка — 17 октября, также в Национальном музее имени А. Тахо-Годи.

Отмечается, что одним из центральных мероприятий станет выставка-концерт «Наследие народов Дагестана», где народные коллективы республики воплотят творчество поэта в танце. Мероприятие пройдет 20 октября на площадке Аварского театра.