В составе забрасываемых с Украины в Россию ДРГ оказались члены ИГ

ФСБ: члены ИГ входят в состав в ДРГ, забрасываемых с Украины в РФ для терактов

Члены «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и и другие международные террористы входят в состав диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), забрасываемых с Украины в Россию для совершения нападений и терактов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, Запад активно содействует отправке террористов в зону украинского конфликта. В составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против РФ воюют бойцы из ИГ и им подобные. Также они входят в ДРГ, которые проникают на российскую территорию.

Ранее Бортников сообщил, что 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и девять иностранных военизированных формирований воюют на Украине против России.