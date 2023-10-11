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10:41, 11 октября 2023Силовые структуры

В составе забрасываемых с Украины в Россию ДРГ оказались члены ИГ

ФСБ: члены ИГ входят в состав в ДРГ, забрасываемых с Украины в РФ для терактов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Члены «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и и другие международные террористы входят в состав диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), забрасываемых с Украины в Россию для совершения нападений и терактов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, Запад активно содействует отправке террористов в зону украинского конфликта. В составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против РФ воюют бойцы из ИГ и им подобные. Также они входят в ДРГ, которые проникают на российскую территорию.

Ранее Бортников сообщил, что 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и девять иностранных военизированных формирований воюют на Украине против России.

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