VK объявила о запуске уникальных программ

VK запускает программы по дизайну, клипмейкингу и диджитал-шоу на «Просторе»

Креативная платформа «Простор» от VK объявила об открытии уникальных бесплатных обучающих программ по дизайну, клипмейкингу и развлекательным шоу. О запуске сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К участию приглашаются представители креативных специальностей, которые хотят развиваться в трех перечисленных областях. Подать заявку можно до конца октября, обучение стартует в ноябре. Те, кто успешно пройдет отбор, смогут реализовать свои проекты под кураторством ведущих представителей творческих индустрий.

«"Простор" — платформа VK, на которой трендсеттеры создают контент для трендсеттеров в самых разных направлениях: от коммуникационного дизайна до создания развлекательных и юмористических шоу. Мы даем возможность не только получать полезные знания, но и реализовывать их на практике с поддержкой лидеров индустрии», — отметила руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева.

Известно, что курс «Музыкальные видео» разработан для продюсеров, режиссеров и операторов, его участники не только получат навыки по созданию качественных и эффектных клипов, но и познакомятся с основами видеопродакшена. Направление «Коммуникационный дизайн» в свою очередь пройдет под кураторством экспертов бренд-команды VK, агентства «Супрематика» и дизайн-студии «ЩЕЛОЧЬ»: его студенты изучат основы бренд-дизайна. Наконец, программа «Шоу» пройдет на «Просторе» впервые — в формате творческих мастерских специалисты будут развиваться в роли исполнительных и креативных продюсеров.

Отмечается, что с момента запуска к креативной платформе «Простор» присоединились более 60 тысяч представителей творческих индустрий.