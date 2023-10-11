Зеленский собрался в Израиль

Ynet: Зеленский изучает возможность проведения «визита солидарности» в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский собирается совершить «визит солидарности» в Израиль и попросил изучить возможность его проведения. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Отмечается, что визит еще не запланирован, но первые контакты между администрациями двух государств уже есть. «Я рекомендую мировым лидерам прилететь в Израиль и поддержать людей, подвергшихся террористической атаке», — приводит издание цитату Зеленского во время визита в НАТО.

Портал Axios со ссылкой на источники пишет, что офис президента Украины направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит Зеленского. Обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат поездки пока нет.