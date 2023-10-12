Информация о патентах на людей с синтетическими генами не подтвердилась

Теория Керри Мадей о патентах на людей с синтетическими генами не подтвердилась

В 2021 году в интернете появилась информация о том, что фармацевтические компании смогут получать патенты на людей с синтетическими генами. Однако эта теория не нашла подтверждения.

Автор публикации на портале «Статья по вам плачет» ссылается на американского доктора Керри Мадей, которую, как отмечается, «уже заклеймили как теоретика заговора и дезинформатора». По данным портала, Мадей узнала о факте патентования генов от доктора Крейга Вентера. «Суть сей истории состоит в том, что Верховный суд США постановил, что если в нашем геноме есть что-то синтетическое, не от природы, то тот, кому принадлежит патент на эти синтетические части, теперь владеет частью или всем вами как человеком», — отмечается в материале.

Согласно статье, изменить генетический код могут вакцины от коронавируса. «Синтетическая мРНК Pfizer и Moderna, а также системы доставки вирусных векторов ДНК от Johnson & Johnson и AstraZeneca изменяют ваш генетический код, делая вас "генетически модифицированными"», — пишет автор. Однако эту теорию опровергли еще в начале 2021 года.

Доктор Керри Мадей (остеопат по образованию) неоднократно делала антинаучные заявления. Так, весной 2021-го она назвала целью вакцинации превращение людей в генно-модифицированные организмы, подключение их к искусственному интеллекту и уничтожение большей части человечества.

Информация о том, что фармкомпании могут получить патент на человека, если в его теле есть синтетические гены, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»