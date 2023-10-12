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13:09, 12 октября 2023Силовые структуры

Украинский военный сел на 14 лет за обстрел жилого дома в ЛНР

В ЛНР суд дал 14 лет военному ВСУ за обстрел жилого дома из РПГ в Северодонецке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего 5 отдельного пехотного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Иванца за обстрел жилого дома в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Он признан виновным по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением») и 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что 16 мая 2022 года Иванец выстрелил из РПГ-26 реактивной противотанковой гранатой в многоквартирный жилой дом на улице Маяковского в Северодонецке. В результате никто не пострадал, но в одной квартире выбило окна.

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    Любовь Ширижик
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