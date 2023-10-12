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10:03, 12 октября 2023Мир

Киссинджер назвал ошибку Берлина на фоне крупного митинга сторонников ХАМАС

Киссинджер оценил митинг сторонников ХАМАС в ФРГ фразой «много мигрантов»

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Масштабный митинг сторонников действий ХАМАС против Израиля, прошедшая в Берлине 7-8 октября, говорит о том, что власти ФРГ впустили слишком много мигрантов из исламских стран. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, сообщает Politico.

«Было серьезной ошибкой принять [в страну] так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов», — оценил экс-госсекретарь сложившуюся в Германии ситуацию. По его мнению, большое количество мигрантов не желает интегрироваться в общество той страны, в которой они проживают теперь, вместо этого предпочитая существовать внутри своих этнических и религиозных групп.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную с Израилем территорию, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа в рамках масштабной операции по уничтожению ХАМАС.

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    Виктория Кондратьева
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