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15:43, 12 октября 2023Силовые структуры

Педофил похитил и несколько часов насиловал 10-летнюю девочку-аутиста

В Нижнем Новгороде задержали уголовника за похищение и изнасилование 10-летней

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде задержали 44-летнего ранее судимого россиянина, обвиняемого в похищении изнасиловании несовершеннолетней. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, вечером 11 октября 10-летняя девочка-аутист незаметно для мамы вышла из квартиры и оказалась в коридоре общежития. Она хотела выйти на улицу погулять, но по пути ее перехватил сосед-уголовник. Он затащил ребенка в комнату и принялся насиловать. Все это время девочку в окрестностях искала мать и пришедшие на помощь волонтеры и полицейские — не заметив дочь в квартире, мать через несколько минут после ее исчезновения организовала поиски.

Поскольку осмотр окрестностей не дал результата, полицейские начали поквартирный обход. Постучались сотрудники правоохранительных органов и к ранее судимому россиянину. Мужчина долго не открывал дверь, из-за чего у силовиков закрались подозрения. Они начали тщательно осматривать квартиру и заметили спрятанного ребенка. Злоумышленника задержали, он во всем сознался. В отношении него завели уголовное дело.

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    Владимир Седов
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